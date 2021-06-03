الغرياني: الرئاسي أخرس “قنونو ودراه”

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، المشير خلفية حفتر والاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة ودحر الإرهاب عن بنغازي ودرنة والجنوب.

وقال “الغرياني”، خلال لقائه يوم الأربعاء عبر قناة “التناصح” التابعة له وتبث من تركيا،، إن القائد العام ” وجه دعوة للحكومة والرئاسي لحضور ذكرى الكرامة ”،.

وأضاف “الغرياني” الذي يقيم في إسطنبول، أن عبدالهادي دراه المتحدث باسم ما يعرف غرفة عمليات سرت الجفرة، ومحمد قنونو، المتحدث السابق باسم قوات “حكومة الوفاق”، كانا يوضحان حقائق واعتداءات الفاغنر في سرت لكن الرئاسي أخرسهما “، وفقًا لقوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

