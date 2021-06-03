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الغرياني: الرئاسي أخرس “قنونو ودراه”

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، المشير خلفية حفتر والاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة ودحر الإرهاب عن بنغازي ودرنة والجنوب.

وقال “الغرياني”، خلال لقائه يوم الأربعاء عبر قناة “التناصح” التابعة له وتبث من تركيا،،  إن القائد العام ” وجه دعوة للحكومة والرئاسي لحضور ذكرى الكرامة ”،.

وأضاف “الغرياني” الذي يقيم في إسطنبول، أن عبدالهادي دراه المتحدث باسم  ما يعرف غرفة عمليات سرت الجفرة، ومحمد قنونو، المتحدث السابق باسم قوات “حكومة الوفاق”،  كانا يوضحان حقائق واعتداءات الفاغنر في  سرت لكن الرئاسي أخرسهما “، وفقًا لقوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • غدا سيخرسك اردوغان وسيجعل منك قربان ايها الدجال الاعور عندما ينتهى دورك القذر كما يفعل مع اخوانك من خرفان مصر ولن تكون شعرة فيهم فهم اكثر منك ثخافة وتعلما ومنهم واحد تلمبذى للاسف ايمن نور طول عمره نصاب ومزور
    نسفى اتسلمه واعلقه من بيضانه فى غرفة عندنا بدأ منها نشاطه السياسى لما كان تلميذ !!!

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