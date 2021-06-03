الغرياني: الرئاسي أخرس “قنونو ودراه”

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، المشير خلفية حفتر والاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة ودحر الإرهاب عن بنغازي ودرنة والجنوب.
وقال “الغرياني”، خلال لقائه يوم الأربعاء عبر قناة “التناصح” التابعة له وتبث من تركيا،، إن القائد العام ” وجه دعوة للحكومة والرئاسي لحضور ذكرى الكرامة ”،.
وأضاف “الغرياني” الذي يقيم في إسطنبول، أن عبدالهادي دراه المتحدث باسم ما يعرف غرفة عمليات سرت الجفرة، ومحمد قنونو، المتحدث السابق باسم قوات “حكومة الوفاق”، كانا يوضحان حقائق واعتداءات الفاغنر في سرت لكن الرئاسي أخرسهما “، وفقًا لقوله.
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