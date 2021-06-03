ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 June, 2021

أكدت منظمة الصحة العالمية أن نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في ليبيا شهدت خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل انخفاضا بنسبة ثلاثة وعشرين بالمائة، مشيرة إلى أن نسبة الإصابات انخفضت بشكل عام إلى اثني عشر بالمائة.

وأضافت المنظمة أن ليبيا أجرت قرابة مليون وخمسين ألف اختبار معملي منذ بداية جائحة كورونا، بينما تأكدت إصابة أكثر من مائة وستة وثمانين ألفا، وهو ما يمثل سبعة عشر وسبعة أعشار بالمائة من إجمالي الاختبارات.