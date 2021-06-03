«الشعاب»: المركز الإعلامي لـ«مفوضية الانتخابات» سيفتتح بالتزامن مع انطلاق تسجيل الناخبين

تفقد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبد الحكيم الشعاب، آخر مستجدات التجهيز لعملية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وقال بيان صادر عن المفوضية: جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الشعاب اليوم الخميس، شملت المركز الإعلامي ومخازن المفوضية وبعض المقرات الحيوية المخصصة لإدارة العمليات والدعم اللوجستي”.

وأضاف البيان “اطلع الشعاب خلال جولته على المواد الانتخابية الخاصة بعملية تسجيل الناخبين للاطمئنان على جودتها الطباعية، كما اطلع على تجهيزات المركز الإعلامي بعد الانتهاء من التشطيبات الإنشائية”.

وأكد الشعاب خلال جولته أن المركز سيتم افتتاحه بالتزامن مع الإعلان عن انطلاقة عملية فتح سجل الناخبين خلال الأيام القليلة المقبلة.