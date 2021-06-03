المشري يصل المغرب للقاء عقيله صالح

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى العاصمة المغربية “الرباط”، بمرافقة مقرر المجلس “سعيد كلا” وعضو المجلس “أحمد الشريف”.

وأوضح حساب مجلس الدولة، على فيسبوك، في بيان، أنه كان في استقبال المشري، رئيس مجلس المستشارين المغربي “عبدالحكيم بن شماس”.

وأوضح البيان، أن الزيارة جاءت لتلبيةً دعوة رسمية وجِّهت للمشري من المملكة المغربية الشقيقة.

تجدر الإشارة إلي أن، عضو مجلس الدولة الاستشاري “سعد بن شرادة” كان قد صرح في وقت سابق إلى أن هناك اجتماعا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري”.

وأضاف “بن شرادة” في تصريحات لقناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول، إلى أن الاجتماع قد خصص لمناقشة الخلاف الحاصل على اختيار المناصب السيادية وتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن الدعوة جاءت من قبل المملكة المغربية.