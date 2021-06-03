المنفي وكوبيش يؤكدان أهمية سحب المرتزقة من ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش خلال لقائهما في العاصمة طرابلس على أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، من كامل الأراضي الليبية، ودعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.

وبحث اللقاء تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأشاد كوبيش بجهود رئيس المجلس الرئاسي في الشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، قائمة على استيفاء الحقوق والعدالة الانتقالية.