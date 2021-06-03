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رئيس وزراء إسبانيا يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز دعم بلاده إجراء الانتخابات العامة في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وشدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أعلن خلاله توقيع عدة مذكرات تفاهم متعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري.

وأوضح المسؤول الإسباني اهتمام الشركات الإسبانية بالمشاركة في إعادة الإعمار في ليبيا والمشاريع المختلفة كالبنى التحتية والنفط والغاز والثروة الحيوانية والزراعية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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