الدبيبه: نرحب بافتتاح سفارة إسبانيا بطرابلس

أعرب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه عن ترحيبه بافتتاح سفارة إسبانيا بطرابلس معربا عن تطلعة لرفع الحظر عن الطائرات الليبية وتسهيل منح التأشيرات للطلاب.

وأضاف الدبيبه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز بالعاصمة طرابلس أن ليبيا تواجه مشكلات أمنية تتعلق بالحفاظ على وقف إطلاق النار والهجرة غير الشرعية مؤكدا سيادة ليبيا ووحدتها شرقا وغربا وجنوبا.

وأعرب الدبيبه عن تشجيعه الشركات الإسبانية العاملة في ليبيا لتوسيع نشاطها والدخول في مشاريع جديدة في ليبيا بعيدا عن القطاع النفطي.

وبين الدبيبه أنه اتفق الجانب الإسباني على تفعيل اللجنة المشتركة لإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم في مجال التبادل التجاري والاستثماري والصحة وتطوير القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والتدريب المهني.

وأشار الدبيبه إلى أنه تدارس مع الجانب الإسباني استقبال أطفال ليبيين مصابين بالسرطان يبلغ عددهم 500-600 طفل كما أعربت إسبانيا عن استعدادها مشاركة ليبيا في إدارة القطاع الصحي الذي يواجه العديدمن الصعوبات.