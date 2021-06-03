ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 June, 2021

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الأبعاء، تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات البلدية المعلن عنها سابقا.

وقالت اللجنة في بيان لها ،إنه تقرر تأجيل فتح باب الترشح للبلديات التي تم الإعلان عنه سابقًا، بناءً على الكتاب الموجه إليها من وزارة الحكم المحلي رقم ح.م/959/1.

وأشارت اللجنة إلى استمرار مرحلة تسجيل الناخبين، داعية كافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتعاون مع اللجنة في تنفيذ حملات توعية اللبيين بأهمية التسجيل والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية.