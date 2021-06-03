الكبير يبحث مع أوفتشا مجالات التعاون مع المصارف الألمانية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، التعاون مع المصارف الألمانية في العديد من المجالات المشتركة.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الخميس، لمناسبة انتهاء مهام عمل السفير، حيث تطرقا إلى سبل مساهمة المصرف المركزي الألماني في دعم وتطوير القدرات البشرية لدى نظيره الليبي، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول اللقاء أيضا بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال المالي والمصرفي.

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