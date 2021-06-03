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مُطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق بـ”مصير سرقيوة”

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدّد اتحاد البرلمانيين الدولي استنكاره، تقاعس السلطات الليبية في مُحاسبة خاطفي النائبة سهام سرقيوة.

وأصدر اتحاد البرلمانيين بيانًا، ذكر فيه، أنه على الرغم من توفر أدلة تُشير إلى هوية خاطفي “سرقيوة”؛ إلا أن السلطات المعنية لم تتمكّن من محاسبتهم، أو تقديم أي معلومات عن مكان تواجدهم.

وشدّد البيان على ضرورة الكشف عن المعلومات الواردة في تقرير التحقيق الخاص بالجريمة.

ويأتي البيان بعد مرور نحو سنتيْن على اختطاف عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، بعد أن اقتحم مجهولون مسلحون منزلها في المدينة.

وانقطع الاتصال بالنائبة منذ 17 يوليو 2019، فيما وصفت البعثة الأممية في ليبيا الاختفاء القسري لـ”سرقيوة” بأنه “محاولةٌ لإسكات صوت واحدةٍ من أبرز النساء الليبيات وثنيْ الأخريات عن المشاركة في الحياة السياسية في البلاد”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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