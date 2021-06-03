بن شرادة: المشري وصل إلى المغرب للقاء رئيس مجلس النواب بشأن المناصب السيادية

قال عضو لجنة ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” لفرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية، سعد بن شرادة، إن رئيس مجلسه القيادي بجماعة الإخوان خالد المشري وصل إلى المغرب لحضور الاجتماع مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس.

بن شرادة، وفي تصريحات صحفية، أكد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود المبذولة لحسم الخلافات حول توزيع المناصب السيادية والمرشحين لشغلها.

وأوضح بن شرادة أنه ورغم تشكيل لجان من المجلسين بخصوص هذا الملف، فإن “الفرصة النهائية” لحسمه ستكون خلال لقاء رئيسي المجلسين، ثم بعدها يستكمل عمل اللجان، وعرض التقرير النهائي على المجلسين، وفي حال الموافقة سيبدأ التنفيذ.

وتابع أنه لن تكون هناك فرصة أخرى للتفاوض بين الرئيسين، معقبا: “إننا نرى أن هذه اللقاءات لا تمنح اللجان أي إضافة جديدة، وهذه اللجان منتخبة من داخل المجالس، ومسؤولة بشكل كامل عن تقديم التقرير النهائي”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

