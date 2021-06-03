رئيس وزراء إسبانيا: ندعم إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز دعم بلاده إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم بليبيا.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبه في العاصمة طرابلس القنصلية الإسبانية ستقدم خدمات التأشيات في ليبيا مشددا على أن البلدين تجمعهما علاقات اقتصادية وإنسانية جيدة مع الجارة ليبيا وأن بلاده تواصل دعم تمويل إزالة الألغام من ليبيا.

وأعرب رئيس وزراء إسبانيا عن تطلع بلاده للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا لافتا لتوقيع مذكرات تعاون بين غرف التجارة في البلدين.