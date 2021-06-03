5 ملفات ليبية ساخنة تجمع “المنفي وكوبيش”

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، محادثاتٍ مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، خلال لقاء جمعهما، الخميس، في طرابلس.

وبحث اللقاء خمس ملفات ليبية ساخنة؛ بدايةً من تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأكد “المنفي وكوبيش”، خلال اجتماعهما، على أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، من الأراضي الليبية كاملة، ودعم الاستحقاقات القادمة؛ للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحلول نهاية العام الجاري.

من جهته، أشاد المبعوث الأممي بجهود رئيس المجلس الرئاسي في الشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، قائمةٍ على استيفاء الحقوق والعدالة الانتقالية، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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