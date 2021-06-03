المنفي وكوبيتش يبحثان دعم استحقاقات الانتخابات القادمة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في طرابلس اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، لبحث دعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.

إضافة إلى بحث سبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة، خمسة زائد خمسة، وتجديد التأكيد على أهمية سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية.

من جهته أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في الشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، قائمة على استيفاء الحقوق والعدالة الانتقالية.

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