أبو جناح: حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بدعم كل البلديات

زار نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم الخميس مقر بلدية بلدية أبوسليم .

واستقبل أبو جناح كل من عميد البلدية اعبدالرحمن الحامدي، وعضو مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي مبروك عبدالله محمد وأعضاء بالمجلس البلدي.

واستعرض اللقاء جهود بلدي أبوسليم في خدمة المنطقة، واحتياجات البلدية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش اللقاء سبل توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية الصحية العاملة في نطاق بلدية أبوسليم واستكمال المشاريع المتوقفة بالبلدية.

وأشاد أبوجناح على دور البلدية في توفير الاحتياجات للمواطنين وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم اللازم لكل البلديات.