الدبيبة لنظيره الإسباني: سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها هو منطلق تعاوننا وعلاقاتنا الاستراتيجية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز جلسة مباحثات تناول خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقيين.
وعقب انتهاء المباحثات عقد الدبيبة مع نظيره الإسباني مؤتمرًا صحفيًا رحب فيه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وإسبانيا بعد سنوات من غياب التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى عن ليبيا, مشيرا إلى أن هذا الأمر يبعث بالعديد من الرسائل مفادها بأن ليبيا تشهد مرحلة جديدة نحو الاستقرار والتعافي بعد سنوات من الحروب والدمار.
ورحب الدبيبة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء بإعادة فتح سفارة اسبانيا بطرابلس، معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر دلالة على جدية المملكة الاسبانية في الرفع من مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز تواجدها الدبلوماسي في ليبيا.
وتطلع الدبيبة إلى أخذ المزيد من هذه الخطوات الإيجابية، بإستئناف حركة الطيران بين المطارات الليبية والإسبانية، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين وبالأخص الطلبة الدارسين في إسبانيا بمختلف المجالات، مثمناً عاليا كل الجهود المبذولة من الإتحاد الاوروبي وإسبانيا في تعزيز الامن المتوسطي، وتأمين الحدود، والدفع بعجلة الاستقرار، ودعم تحول ليبيا الديمقراطي بالوصول إلى دستور وانتخابات حرة وشفافة ونزيهة.
وأكد أن سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدتها، في جميع أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا، هو منطلق تعاوننا وعلاقاتنا الاستراتيجية في حكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فإنه قد تم الاتفاق خلال المباحثات على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإسبانية التي لم تنعقد منذ الـ 2008 لإعادة تقييم كافة الاتفاقيات المبرمة السابقة وتحديد ماهو مجدي منها.
كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبان في مجالات عدة تساهم في دعم الاقتصاد والتنمية، والتبادل التجاري، والاستثماري الثنائي .
وقدم رئيس الحكومة الشكر للحكومة الإسبانية لموافقتها على علاج عدد من الأطفال المصابين بمرض السرطان بالمستشفيات الإسبانية.
وفي الختام جدد الدبيبة تطلع ليبيا إلى بناء علاقات استراتيجية مع كافة الدول الصديقة، آملا أن تكون العلاقة مع إسبانيا مثالا إيجابيا على ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الأصدقاء، وما يمكن تحقيقه من منفعة مشتركة.
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