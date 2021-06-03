الدبيبة لنظيره الإسباني: سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها هو منطلق تعاوننا وعلاقاتنا الاستراتيجية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز جلسة مباحثات تناول خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقيين.

وعقب انتهاء المباحثات عقد الدبيبة مع نظيره الإسباني مؤتمرًا صحفيًا رحب فيه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وإسبانيا بعد سنوات من غياب التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى عن ليبيا, مشيرا إلى أن هذا الأمر يبعث بالعديد من الرسائل مفادها بأن ليبيا تشهد مرحلة جديدة نحو الاستقرار والتعافي بعد سنوات من الحروب والدمار.

ورحب الدبيبة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء بإعادة فتح سفارة اسبانيا بطرابلس، معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر دلالة على جدية المملكة الاسبانية في الرفع من مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز تواجدها الدبلوماسي في ليبيا.

وتطلع الدبيبة إلى أخذ المزيد من هذه الخطوات الإيجابية، بإستئناف حركة الطيران بين المطارات الليبية والإسبانية، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين وبالأخص الطلبة الدارسين في إسبانيا بمختلف المجالات، مثمناً عاليا كل الجهود المبذولة من الإتحاد الاوروبي وإسبانيا في تعزيز الامن المتوسطي، وتأمين الحدود، والدفع بعجلة الاستقرار، ودعم تحول ليبيا الديمقراطي بالوصول إلى دستور وانتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

وأكد أن سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدتها، في جميع أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا، هو منطلق تعاوننا وعلاقاتنا الاستراتيجية في حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فإنه قد تم الاتفاق خلال المباحثات على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإسبانية التي لم تنعقد منذ الـ 2008 لإعادة تقييم كافة الاتفاقيات المبرمة السابقة وتحديد ماهو مجدي منها.

كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبان في مجالات عدة تساهم في دعم الاقتصاد والتنمية، والتبادل التجاري، والاستثماري الثنائي .

وقدم رئيس الحكومة الشكر للحكومة الإسبانية لموافقتها على علاج عدد من الأطفال المصابين بمرض السرطان بالمستشفيات الإسبانية.

وفي الختام جدد الدبيبة تطلع ليبيا إلى بناء علاقات استراتيجية مع كافة الدول الصديقة، آملا أن تكون العلاقة مع إسبانيا مثالا إيجابيا على ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الأصدقاء، وما يمكن تحقيقه من منفعة مشتركة.

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