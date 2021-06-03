وزير الخارجية التونسي ونظيره الفرنسي يجددان دعمهما للمسار السياسي في ليبيا

التقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الأربعاء، جون إيف لودريان” وزير أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسي، وذلك على هامش الزيارة التي يؤدّيها الأخير إلى تونس، ضمن الوفد رفيع المستوى.

وأوضح البيان، الصادر عن الخارجية التونسية، إن اللقاء يأتي في إطار الدّورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تحتضنها تونس اليوم الخميس.

وأكد وزير الخارجية التونسي ونظيره الفرنسي، على تجديد دعمهما للمسار السياسي في ليبيا.

أعرب الوزيران عن عميق ارتياحهما لمستوى التنسيق والتشاور حول أهمّ القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الوزيران الأوضاع داخل القارة الإفريقية، وأكدا في هذا الخصوص على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التسريع في توفير اللقاحات للدول الإفريقية عبر آلية كوفاكس.

وأحاط الوزير الجرندي نظيره الفرنسي علما باتصالاته الأخيرة مع عدد من نظرائه الأفارقة حول سبل تسريع المنصة الإفريقية للأدوية في تزويد دول القارة بالكميات الكافية من اللقاحات لمجابهة الوضع الوبائي المتفاقم.