الزوبية: هيئة الأوقاف تتعاون مع ساحر أفريقي لتحصين أماكنها

طالب جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في “حكومة الإنقاذ”، من “رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالقيام بما وصفه تنظيف هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الدرن الجاثم عليها”، على حد قوله.

الزوبية، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “من أجرأ القرارات وأفضلها لحكومة الدبيبة، تنظيف هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الدرن الجاثم عليها”، بحسب وصفه.

وأضاف “حتى وإن كان بعد تدميرها والعبث بها ونقل ملكية كثير من الوقف لأصحاب الفكر الضال ونهب السيارات وأموال الزكاة والسيطرة على المنابر، والتعاون مع ساحر أفريقي لتحصين أماكنهم. فهل ستسكت الردع”.

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