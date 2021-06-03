برلماني إيطالي يطالب وزيري الدفاع والخارجية بتوضيح وضع البعثة العسكرية في ليبيا

طالب برلماني إيطالي معارض، وزيري الخارجية لويجي دي مايو والدفاع لورينزو غويريني بتوضيح وضع البعثة العسكرية لبلاده في ليبيا، منتقدا صمتهما حيال المشاكل التي تواجهها البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا «Miasit».

وأعلن عضو مجلس النواب الإيطالي عن حزب «إخوة إيطاليا» اليميني المعارض، ادموندو تشيريللي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الخميس، أنه سيتقدم بطلب مساءلة برلمانية لوزيري الخارجية والدفاع في بلاده بشأن مشاكل تواجهها البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا من حيث «عدم تعاون» السلطات الليبية في إصدار تأشيرات دخول لبدلاء لعناصر إنتهت مدة خدمتهم في البعثة، فضلا عن توقف الإمدادات المرسلة من إيطاليا الخاصة بالبعثة لعدة أشهر في الميناء «دون أي سبب».

وقال تشيريللي وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي «أريد من وزيرالخارجية لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورينزو غويريني معرفة ما تنوي الحكومة فعله للسماح لأكثر من 200 جندي إيطالي في البعثة، يتعين استبدالهم بزملاء آخرين، بالعودة أخيرا للوطن».

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وأوضح أنه «منذ أبريل الماضي لم تصدر السلطات الليبية تأشيرات دخول لأولئك الذين يتعين عليهم استبدال زملائهم في البعثة، وبالتالي فإن جنودنا (الذين إنتهت مدة خدمتهم) لا يزالوا عالقين هناك. علاوة على ذلك، يبدو أن الإمدادات التي تصل من إيطاليا تتوقف لعدة أشهر في الميناء دون أي سبب».

وأضاف تشيريللي أنه «في الآونة الأخيرة، ذهب الوزير دي مايو إلى ليبيا، وقبل ثلاثة أيام فقط جاء رئيس وزراء (حكومة الوحدة الوطنية) الدبيبة إلى روما للقاء ماريو دراغي. السؤال الذي يبرز بشكل عفوي: هل تهتم الحكومة الإيطالية بمصير قواتنا أم أنها مهتمة فقط بمنح ملايين اليوروهات للطرق السريعة في ليبيا؟».

وإختتم النائب الإيطالي بيانه بالقول: «نتوقع من الوزراء المختصين كسر حاجز الصمت من خلال اتخاذ جميع الإجراءات من أجل الاستبدال المنتظم لأفراد البعثة العسكرية وكذلك حماية إمداداتها. لا يمكننا الاستمرار في التظاهر بعدم حدوث أي شيء»، بحسب «آكي».

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