ليبيا وألمانيا تبحثان التعاون في المجال المالي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفيتشا التعاون مع المصارف الألمانية.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن الجانبين التقيا اليوم الخميس في العاصمة طرابلس بمناسبة انتهاء مهام السفير الألماني في ليبيا بحضور نائب السفير ومسئولة الشؤون السياسية بالسفارة.

وجرى خلال اللقاء بحث بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال المالي والمصرفي، والتطرق إلى التعاون مع المصارف الألمانية في العديد من المجالات المشتركة ومساهمة المصرف المركزي الألماني في دعم وتطوير القدرات البشرية لمصرف ليبيا المركزي.