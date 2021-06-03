ميناء الحريقة يستقبل 19 ألف طنّ متري من البنزين

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن إبحار الناقلة “ماريا إم” من أرصفة شركة البريقة لتسويق النفط، بميناء الحريقة النفطي؛ وذلك لتفريغ كمية وفيرة من مادة البنزين.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الناقلة النفطية قامت بتفريغ حوالي 19 ألف طنّ متري من مادة بنزين 95، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات، وقوارب الإرشاد، التابعة للشركة.

وفي وقت سابق، أبحرت ناقلة النفط “فونتانا” مع أرصفة ميناء الحريقة النفطي، وذلك بعد أن شحنت مليون برميل نفط خام.

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