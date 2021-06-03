“الاتصالات الليبية” توقّع عقد شراكة مع “مايكروسوفت”

وقعت شركة الاتصالات الدولية الليبية، عقد شراكة مع شركة “مايكروسوفت” العالمية؛ وذلك لعرض خدمة تعرف باسم خدمات الربط السحابي الدولي.

وبحسب بيان الشركة القابضة للاتصالات؛ فإن هذه الخدمة تهدف إلى إنشاء مسار مباشر وآمن وسريع وذي دقة عالية للشركة، كما أنه يوفّر للزبائن اتصالًا مباشرًا بأقرب مراكز بيانات لدى شركة “مايكروسوفت”، مع مستوى أمان أعلى من أي اتصالات أخرى غير آمنة وسهلة الاختراق عبر الإنترنت، وفقًا للبيان.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات الدولية، عادل أبو فارس: هذه الخطوة التي قامت بها الشركة ستوسع شبكات الزبائن الخاصة باستخدام الخدمات السحابية؛ الأمر الذي سيساهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية في سوق العمل، بما في ذلك النسخ الاحتياطي.

من جهته، أكد المدير الإقليمي لشركة “مايكروسوفت”، نزار الهدار، تطلّع الشركة إلى زيادة تمكين شركائها وزبائنها في السوق الليبي، ليكونوا على اتصال آمن، وبكفاءة عالية، وفعالية أكبر.

الشركة؛ أكدت، في بيانها، أن شركة الاتصالات الدولية هي أول من استخدم خدمة Azure Express Route مع شركة “مايكروسوفت”، لمدة عام كامل، ووصلت نسبة استخدامها في الشركة إلى 85%.

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