الدبيبة: ندعو إسبانيا لدعم قطاع الصحة واستعادة الآثار الليبية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا تواجه العديد من التحديات الأمنية منها وقف إطلاق النار ووقف الهجرة غير الشرعية.

وثمّن الدبيبة في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كل جهود الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤكد على استقرار ليبيا.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن ليبيا تشهد مرحلة جديدة من الاستقرار ، وهناك العديد من ملفات التعاون بين ليبيا وإسبانيا، معربا عن التطلع لرفع الحظر الجوي وتسهيل منح التأشيرات خاصة للطلبة والمستثمرين.

وأضاف الدبيبة: ندعو الحكومة الإسبانية للمساعدة في دعم قطاع الصحة واستعادة الآثار الليبية، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الإسباني على تشجيع وتوسيع عمل الشركات الإسبانية والدخول في مشاريع جديدة في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية في ليبيا.

وتابع: “وقعنا مذكرات تفاهم تساعد على التعاون في مجالات التنمية والاستثمار والصحة والزراعة والتعليم وحماية الآثار ومجال التدريب المهني”، معربا عن التطلع إلى تسوية ملف قطعة الأرض المملوكة للدولة الليبية وتعاونكم الإيجابي في هذا الصدد.