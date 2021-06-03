المدار الجديد تُوقّع اتفاقية مع وزارات لتقديم الخدمات الإلكترونية

بحضور ممثلين عن عدد من الوزراء، وقّعت شركة المدار الجديد بفندق كورنثيا بطرابلس اتفاقية “سحابة المدار” مع 6 وزارات ومؤسسة حكومية، وذلك في إطار قرار الحكومة باعتماد هذه الخدمة لكافة القطاعات العامة والوزارات بالدولة.

وتشمل الوزارات، الحكم المحلي، والداخلية، والإسكان والإعمار، والخارجية، والهيئة العامة للبحث، والتعرف على المفقودين، وكذلك اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وتضمّن برنامج حفل التوقيع عرضاً مرئياً لشركة المدار، قدّمت خلاله نبذة عن هذا البرنامج وأهميته في بناء البنية التحتية الرقمية.

وتسعى الحكومة من خلال خدمة السحابة التي اعتمدتها، لمواكبة التطور التكنولوجي بالعالم، في استحداث الخدمات الرقمية، وخطوة يتطلع إليها المواطن في الحصول على جلّ الخدمات من مؤسسات الدولة بسهولة ويُسر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية