ليبيا وفرنسا تبحثان تفعيل اتفاقيات التجارة والاستثمار بين البلدين

ترأس رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه اجتماع وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج مع عدد من رجال الأعمال والشركات الفرنسية لمناقشة تحديث وتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات التجارة والإستثمار.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الاجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين الشركات الليبية والفرنسية وعقد شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين والعمل على تنفيذ مشاريع إستثمارية مشتركة بدولة ليبيا تحت إشراف ومتابعة الحكومة الليبية.