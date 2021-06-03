صنع الله يبحث مع السفير النمساوي تطوير صناعة النفط الليبي

ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس سفير النمسا لدى ليبيا كريستوف مينبورغ بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس.

صنع الله أكد بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط عمق العلاقات الليبية النمساوية في مجال النفط، كما تم بحث التعاون المشترك في هذا المجال.

بدوره، أشاد السفير النمساوي بالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا حاليًا، في ظل حكومة الوحدة الوطنية، مما كان له الأثر الايجابي في عودة نشاط بعض الشركات العالمية لممارسة عملها من جديد داخل البلاد.

من جانبه، ثمنّ صنع الله دور شركة “أو إم في” النمساوية باعتبارها شريكًا مهمًا في قطاع النفط والغاز الليبي، ودورها المهم في بناء القدرات و التدريب و ومساهماتها الفعالة في برامج التنمية المستدامة طيلة الفترة الماضية.

وأكد الجانبان على ضرورة استمرار التواصل والعمل على تطوير صناعة النفط في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية