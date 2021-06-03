الحبري يضع شروطًا لانعقاد اجتماع مجلس إدارة المركزي الذي دعا إليه الكبير

ليبيا – قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري إن اجتماع مجلس الإدارة الذي دعا إليه محافظ المصرف الصديق الكبير، والمُقرّر اليوم الخميس عبر الإنترنت، لن يُعقد.

الحبري وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” ربط انعقاد مجلس الإدارة بفتح المقاصة أمام المصارف التجارية وإلغاء قرار اللجنة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي.

ووضع الحبري شرطًا آخر لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة، مشدّدًا على ضرورة دعوة الجمعية العمومية للمصرف الخارجي، واختيار مجلس إدارة مهنين وذلك لمواجهة المشكلة المالية في المصرف الليبي الخارجي، إصلاح هيكلته التي نتج عنها ضياع الكثير من الأموال العامة، على حد تعبيره.