السايح يناقش آليات التعاون مع القضاء ضمن التحضيرات للانتخابات المقبلة

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، اجتماعا ضم المستشار علي السويح، رئيس قسم التدريب بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وذلك بمقر المفوضية.

كما شارك في الاجتماع عدد من المستشارين، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب ومدير المكتب القانوني بالمفوضية آلاء الشيباني.

وبحث الاجتماع جملة من التحضيرات المتعلقة بملف التعاون مع جهاز القضاء ضمن الاستعدادات للانتخاب المقرر في 24 ديسمبر المقبل، من بينها إمكانية تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المفوضية والهيئات القضائية، ووضع آليات للتدريب وإجراء المناقشات حول الفصل في الطعون وفض المنازعات الانتخابية.