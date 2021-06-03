الصوصاع يكشف لـ218 الجهة المعرقلة لفتح الطريق الساحلي

أوضح عضو اللجنة العسكرية المشتركة، المدّعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع، أنهم طالبوا البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتسمية المعرقلين للمسار العسكري والرافضين لتقدمه على مختلف الصعد.

وقال الصوصاع لقناة “NEWS 218″، إن لقاءً جمعهم الأربعاء مع المبعوث الأممي يان كوبيش، وبينوا له أنهم يريدون المُضي للأمام وتجاوز عقبة المعرقلين.

وعند سؤال “NEWS 218” عن هوية من يرفضون فتح الطريق الساحلي، أجاب الصوصاع بأنها “غرفة عمليات سرت الجفرة” ومقرها مدينة مصراتة وهي تقوم بهذا الشيء لغرض الابتزاز وتحقيق مكاسب لتيار الإسلام السياسي.

وبيّن الصوصاع أن كل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة متفقون تماماً على رفض المعرقلين ووجوب فتح الطريق الساحلية، وأنهم على استعداد تام للنقاش في مسألة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بعد فتح الطريق الساحلية.

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