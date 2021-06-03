المستشار صالح يبحث مع رئيس جامعة بنغازي الشأن الأكاديمي والجامعي

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، مع رئيس جامعة بنغازي، عز الدين الدرسي، عددا من القضايا المتعلقة بالشأن الأكاديمي والجامعي في الدولة الليبية.

وثمن رئيس جامعة بنغازي المواقف الوطنية لرئيس مجلس النواب، واهتمامه بالعملية التعليمية في البلاد، ومتابعته وحرصه الدائم على كل ما يتعلق بالشأن الأكاديمي والجامعي في ليبيا.

وفي الختام قدم رئيس جامعة بنغازي درعا تكريمية للمستشار صالح عرفانا بمواقفه الوطنية، ودعمه قرار تضمين مرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بميزانية الدولة.

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