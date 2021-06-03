على هامش المنتدى الاقتصادي الروسي.. بوغدانوف يبحث مع وزيري المالية والتعليم العالي جملة من الملفات المشتركة بين البلدين

عقد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اجتماعاً موسعاً يوزير المالية الليبي خالد المبروك ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الليبي في روسيا.

المجتمعون، وخلال اللقاء الذي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي الروسي بحث عديد القضايا المشتركة بين الجانبين الليبي والروسي ومنها منح ليبيا عددا من الكراسي الدراسية في الجامعات الروسية خاصة في مجال طب العيون والعظام حيث تعد روسيا من الدول الرائدة في هذا المجال، وتدريب العناصر الليبية في المراكز الروسية المتقدمة خاصة في مجالي العيون والعظام، وتسهيل اجراءات التاشيرة والاقامة للطلبة الليبيين في الساحة الروسية.

وفي ختام اللقاء اتفق المجتمعون على تنفيذ مخرجات مباحثاتهم خلال الفترة القادمة.

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