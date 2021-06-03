رئيس وزراء إسبانيا: شركاتنا مهتمة بالعمل في ليبيا

شدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على عمق العلاقات والروابط بين إسبانيا وليبيا ورغبة البلدين في توطيد هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى.

وأكد سانشيز خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على وقوف بلاده إلى جانب ليبيا في هذه اللحظات ودعمها لعجلة الاستقرار والمصالحة.

وأعلن “سانشيز” عن قيامه اليوم السبت أثناء هذه الزيارة بإعادة افتتاح سفارة بلاده في طرابلس ومباشرة القنصلية في تقديم خدماتها بإعطاء تأشيرات شنغن للمواطنين للمساهمة في زيادة التعاون وتقوية العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى مرافقة عدد من رجال الأعمال، الأمر الذي يعبر عن الاهتمام الكبير للشركات الإسبانية بالعمل في ليبيا، في مجالات الصحة والإعمار والبنية التحتية والطاقة المتجددة والثروة الزراعية والحيوانية إلى جانب مجالات النفط والغاز.

وتمنى سانشيز في نهاية كلمته أن تمثل زيارته لليبيا نقطة تحول إيجابية تتيح المزيد من العمل المشترك في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز جلسة مباحثات تناول خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقيين.

وعقب انتهاء المباحثات عقد رئيس الحكومة مع نظيره الإسباني مؤتمرًا صحفيًا رحب فيه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وإسبانيا بعد سنوات من غياب التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى عن ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبعث بالعديد من الرسائل مفادها بأن ليبيا تشهد مرحلة جديدة نحو الاستقرار والتعافي بعد سنوات من الحروب والدمار.

ورحب الدبيبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء بإعادة فتح سفارة إسبانيا بطرابلس، معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر دلالة على جدية المملكة الاسبانية في الرفع من مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز تواجدها الدبلوماسي في ليبيا.

وتطلع رئيس الحكومة إلى أخذ المزيد من هذه الخطوات الإيجابية، بااستئناف حركة الطيران بين المطارات الليبية والإسبانية، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين وبالأخص الطلبة الدارسين في إسبانيا بمختلف المجالات.

وثمن كل الجهود المبذولة من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في تعزيز الأمن المتوسطي، وتأمين الحدود، والدفع بعجلة الاستقرار، ودعم تحول ليبيا الديمقراطي بالوصول إلى دستور وانتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

وأكد الدبيبة أن سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدتها، في جميع أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا، هو منطلق تعاوننا وعلاقاتنا الاستراتيجية في حكومة الوحدة الوطنية.

وتم خلال المباحثات الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإسبانية التي لم تنعقد منذ الـ 2008 لإعادة تقييم كافة الاتفاقيات المبرمة السابقة وتحديد ماهو مجدي منها.

كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبان في مجالات عدة تساهم في دعم الاقتصاد والتنمية، والتبادل التجاري، والاستثماري الثنائي .

وقدم رئيس الحكومة الشكر للحكومة الإسبانية لموافقتها على علاج عدد من الأطفال المصابين بمرض السرطان بالمستشفيات الإسبانية.

وفي الختام جدد الدبيبة تطلع ليبيا إلى بناء علاقات استراتيجية مع كافة الدول الصديقة، آملا أن تكون العلاقة مع إسبانيا مثالا إيجابيا على ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الأصدقاء، وما يمكن تحقيقه من منفعة مشتركة.