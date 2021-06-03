صنع الله: مؤسسة النفط نفذت مشاريع في أغلب مناطق الجبل الغربي

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه وفدا من مجلس أعيان ومشائخ من مدينة الزنتان أن المؤسسة نفذت العديد من المشاريع والبرامج في أغلب مناطق الجبل الغربي ومن ضمنها بلدية الزنتان بالتنسيق مع الجهات المختصة ومن بينها حفر الآبار الجوفية وتوفيرالمضخات والأنابيب وبناء الخزانات، وذلك لحل مشكلة نقص مياه الشرب.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس أن المؤسسة ملك لجميع الليبيين وفي ظل توفر الظروف المناسبة ستستمر في تقديم دعمها لإحداث التنمية المكانية في أغلب المناطق القريبة من مناطق عملياتها.

وأعرب صنع الله عن شكره لدور الأعيان والمشائخ بالزنتان في حلحلة المشاكل التي تحدث من حين إلى آخر وأشاد بدورهم والخيرين في مدينة الزنتان في ضمان تدفق النفط وسلامة الخطوط النفطية وتغليب مصلحة الوطن.

من جانبهم أشاد أعيان ومشائخ الزنتان بدور المؤسسة وإدارة التنمية المستدامة في حلحلة العديد من المشاكل داخل بلدية الزنتان في إطار برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات مطالبين المؤسسة بالنظر في إمكانية دعم النشاط الرعوي بمنطقة الحمادة الحمراء التي تحوي العديد من المواقع والآبار النفطية المنتجة وبأن شح الأمطار هذا العام وضع الرعاة في ظروف صعبة جدا يحتاجون فيها إلى الدعم ضمن إطار مبدأ حسن الجوار الذي تنتهجه المؤسسة الوطنية للنفط، وأشاروا إلى سد الشياب بمنطقة الحمادة وما يشكله من أهمية بالنسبة للرعاة وكذلك الحياة البرية في المنطقة، وبأن هذا السد الذي تم بناءه خلال فترة الثمانينات يحتاج الآن إلى بعض أعمال الصيانة العاجلة لكي يستمر في توفير المياه عصب الحياة وحجز مياه الامطار للاستخدام الرعوي الذي يعتبر النشاط الرئيسي لسكان المنطقة .

وضم وفد مدينة الزنتان محمد الناجح، علي الشايبي، جويد محمد، إدريس الطاروس، حسن ابوعكة، عبدالناصر امحمد، وحسن الشايبي وحضر اللقاء مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم.