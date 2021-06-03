السايح يبحث مع تفتيش الهيئات القضائية الاستعدادات للانتخابات.. والمفوضية تتسلم شحنتي مواد انتخابية

بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، خلال لقائه مع المستشار علي السويح رئيس قسم التدريب بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وعدد من المستشارين، بمقر المفوضية، الخميس، جملة من التحضيرات المتعلقة بملف التعاون مع جهاز القضاء ضمن الاستعدادات لانتخابات نهاية العام.

وتضمنت الاستعدادات، بحسب بيان للمفوضية، إمكانية تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المفوضية والهيئات القضائية، ووضع آليات للتدريب وإجراء المناقشات حول الفصل في الطعون وفض المنازعات الانتخابية.

وفي سياق متصل، استلم قسم الدعم اللوجستي بالمفوضية، اليوم الخميس، شحنتين من مواد انتخابية خاصة بعملية تسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل؛ تتضمن مواد تغليفية بلغ عددها مليون ونصف مليون نسخة من المواد اللازمة لتغليف البطاقات الانتخابية الخاصة بالناخبين.

وبحسب بيان آخر للمفوضية، تتواصل تحضيرات “العليا للانتخابات” خلال هذه الفترة لتأمين عمليات الشحن والطباعة وتوفير المواد اللازمة لانطلاق عملية تسجيل الناخبين خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما تابع عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب آخر مستجدات التجهيز للعملية الانتخابية؛ خلال جولة تفقدية له اليوم الخميس، شملت المركز الإعلامي ومخازن المفوضية وبعض المقرات الحيوية المخصصة لإدارة العمليات والدعم اللوجستي.

واطلع الشعاب، بحسب بيان ثالث، خلال جولته على المواد الانتخابية الخاصة بعملية تسجيل الناخبين للاطمئنان على جودتها الطباعية، كما اطلع على تجهيزات المركز الإعلامي بعد الانتهاء من التشطيبات الإنشائية.

وأكد خلال جولته أن المركز سيتم افتتاحه بالتزامن مع الإعلان عن انطلاقة عملية فتح سجل الناخبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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