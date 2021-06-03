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الوطنية لحقوق الإنسان: طالبنا وزيرة العدل بالاطلاع على الحالات الصحية الحرجة من السجناء

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

نددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بالأوضاع الصحية لعدد من السجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها وجهت كتاباً إلى وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بشأن الأوضاع الصحية للسجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، في كتابها، بتشكيل لجنة صحية للاطلاع على الأوضاع والظروف الصحية لأصحاب الحالات الحرجة من السجناء والمحتجزين وتقييمها، واتخاذ ما يتطلبه الموقف من إجراءات عاجلة حيالها.

وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يستند إلى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بضمان حق الرعاية الصحية والطبية للسجناء والمحتجزين بمرافق الاحتجاز، وبناءً على ما نص عليه القانون رقم (5) لسنة 2005.م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتحديدًا ما نص عليه الفصل السابع في المواد (42 ، 43 ، 44)، واستجابةً لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية والتي تشكل جوهر قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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