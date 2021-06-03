عقيله صالح من المغرب: لن نقبل بتواجد قوات أجنبية في ديارنا

قال عقيله صالح رئيس مجلس النواب:” لا نريد أي قوة أجنبية تتواجد في ليبيا وبذلك نطالب بخروج كل القوات والمرتزقة من بلادنا”.
وأضاف عقيله صالح، في تصريحات صحفية لدى وصوله المغرب، ورصدتها “الساعة24″:” ليبيا جزء من المجتمع الدولي وتريد التعاون مع كل الدول، وترعى مصالح الجميع لكننا لا نقبل بتواجد قوات أجنبية في ديارنا”.
وشدد على ضرورة خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات وبناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار الشعب فيها من يحكمه بإرادة حرة دون التدخل من أحد”.
ووصل عقيله صالح، اليوم الخميس، إلى المغرب للقاء خالد المشرى رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري، للتوافق حول شاغلي المناصب السيادية في البلاد.
كما وصل خالد المشري، إلى العاصمة المغربية “الرباط”، بمرافقة مقرر المجلس “سعيد كلا” وعضو المجلس “أحمد الشريف”.
وأوضح حساب مجلس الدولة، على فيسبوك، في بيان، أنه كان في استقبال المشري، رئيس مجلس المستشارين المغربي “عبدالحكيم بن شماس”.
وأوضح البيان، أن الزيارة جاءت لتلبيةً دعوة رسمية وجِّهت للمشري من المملكة المغربية الشقيقة.
تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس الدولة الاستشاري “سعد بن شرادة” كان قد صرح في وقت سابق إلى أن هناك اجتماعا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري”.
وأضاف “بن شرادة” في تصريحات لقناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول، إلى أن الاجتماع قد خصص لمناقشة الخلاف الحاصل على اختيار المناصب السيادية وتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن الدعوة جاءت من قبل المملكة المغربية.
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