عقيله صالح من المغرب: لن نقبل بتواجد قوات أجنبية في ديارنا

قال عقيله صالح رئيس مجلس النواب:” لا نريد أي قوة أجنبية تتواجد في ليبيا وبذلك نطالب بخروج كل القوات والمرتزقة من بلادنا”.

وأضاف عقيله صالح، في تصريحات صحفية لدى وصوله المغرب، ورصدتها “الساعة24″:” ليبيا جزء من المجتمع الدولي وتريد التعاون مع كل الدول، وترعى مصالح الجميع لكننا لا نقبل بتواجد قوات أجنبية في ديارنا”.

وشدد على ضرورة خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات وبناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار الشعب فيها من يحكمه بإرادة حرة دون التدخل من أحد”.

ووصل عقيله صالح، اليوم الخميس، إلى المغرب للقاء خالد المشرى رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري، للتوافق حول شاغلي المناصب السيادية في البلاد.

كما وصل خالد المشري، إلى العاصمة المغربية “الرباط”، بمرافقة مقرر المجلس “سعيد كلا” وعضو المجلس “أحمد الشريف”.

وأوضح حساب مجلس الدولة، على فيسبوك، في بيان، أنه كان في استقبال المشري، رئيس مجلس المستشارين المغربي “عبدالحكيم بن شماس”.

وأوضح البيان، أن الزيارة جاءت لتلبيةً دعوة رسمية وجِّهت للمشري من المملكة المغربية الشقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس الدولة الاستشاري “سعد بن شرادة” كان قد صرح في وقت سابق إلى أن هناك اجتماعا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري”.

وأضاف “بن شرادة” في تصريحات لقناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول، إلى أن الاجتماع قد خصص لمناقشة الخلاف الحاصل على اختيار المناصب السيادية وتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن الدعوة جاءت من قبل المملكة المغربية.