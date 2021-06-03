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المنفي وكوبيش يؤكدان أهمية سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الخميس بطرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيتش”.

وبحث اللقاء تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

كما تم التأكيد على أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، من كامل الأراضي الليبية، ودعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.

من جهته أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في الشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، قائمة على استيفاء الحقوق والعدالة الانتقالية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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