تنظيم الملتقى السنوي الأول لقادة الهلال الأحمر ببلديات حوض مرزق

أقيمت بقاعة السلام بمنتزه الكرم السياحي بمنطقة اتساوة في بلدية وادي عتبة ،فعاليات الملتقى السنوي الأول للهلال الأحمر، تحت شعار، نلتقي فنرتقي، والذي استهدف قادة الهلال الأحمر ببلديات حوض مرزق، البالغ عددهم أكثر من 25 قائدا، بهدف الرفع من معنوياتهم، ووضع خطة لسير العمل بالهلال الأحمر للسنوات القادمة، وإعداد فرق ناجحة.

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