سفير النمسا يؤكد تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرارالسياسي في ليبيا

أكد سفير النمسا لدى ليبيا كريستوف مينبورغ خلال تحسن الأوضاع الأمنية وحدوث استقرار سياسي في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن سفير النمسا أشاد خلال لقائه رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس بالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا حاليا في ظل حكومة الوحدة الوطنية، مما كان له الأثر الايجابي في عودة نشاط بعض الشركات العالمية لممارسة عملها من جديد داخل البلاد

وثمن صنع الله دور شركة او ام في النمساوية باعتبارها شريك هام في قطاع النفط والغاز الليبي ودورها الهام في بناء القدرات والتدريب ومساهماتها الفعالة في برامج التنمية المستدامة طيلة الفترة الماضية .

وأكد الجانبان على ضرورة استمرار التواصل والعمل على تطوير صناعة النفط في ليبيا .