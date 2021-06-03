«الكوني واللافي» يزوران شكشك ويطلعان على سير العمل بـ«تقرير ديوان المحاسبة 2020»

أجرى نائبا رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، زيارة عمل لديوان المحاسبة الليبي، اطلعا خلالها، رفقة رئيس الديوان خالد شكشك، على واقع العمل الذي يتم ممارسته من خلال مكاتب وإدارات الديوان، لا سيما الإدارة العامة للموارد البشرية ومكتب تقنية المعلومات ومكتب المخالفات المالية.

وبحسب بيان صادر عن ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، فإن الزيارة جرى خلالها الاطلاع على سير العمل في إعداد التقرير السنوي للديوان 2020م، الذي يشرف عليه مكتب التقارير بالديوان.

وأعرب نائبا المنفي، عن ارتياحهما الكبير لحجم الجهود المبذولة من أعضاء وموظفي الديوان في سبيل تعزيز حماية المال العام، على حد تعبير البيان.

إلى جانب ذلك، أكد النائبان، ضرورة استمرار التواصل والمتابعة لتذليل أية صعوبات، والمساهمة في الوقت ذاته في الارتقاء بعمل الديوان نحو الأفضل.