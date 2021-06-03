رئيس مجلس النواب من الرباط: لا نقبل بتواجد قوات أجنبية في بلادنا ونريد بناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة

استقبل رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالعاصمة المغربية الرباط.

المستشار صالح، وفي تصريحات متلفزة، عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره المغربي، أكد أن ليبيا تحتاج دائماً إلى الدعم المغربي نظرا لمكانتها في المجتمع الدولي وحرص جلالة ملك المغرب محمد السادس على استقرار ليبيا.

كما أكد، أن الليبيين وبدعم المغرب توصلوا إلى تشكيل سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، مجدداً رفض الليبيين لتواجد أي قوة أجنبية فوق التراب الليبي.

وقال: “ليبيا جزء من المجتمع الدولي وتريد التعاون مع كل الدول، وترعى مصالح الجميع لكننا لا نقبل بتواجد قوات أجنبية في بلادنا”.

وشدد على ضرورة خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات وبناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار الشعب فيها من يحكمه بإرادة حرة دون التدخل من أحد.

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