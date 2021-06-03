المُشير حفتر يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان خليفة أبوالقاسم حفتر، عددا من أعضاء مجلس النواب في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في الرجمة .

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية لليبية، اليوم الخميس، فإن المشير حفتر ناقش مع النواب آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وكان المشير حفتر، قد التقى فريق النصر المتوّج قبل يومين ببطولة كأس السوبر الليبية.

وقدّم القائد العام، تهانيه للاعبي الفريق وإدارة وجماهير النادي والجماهير الرياضية بفوز فريق النصر ببطولة كأس السوبر.

وأكد القائد العام، أهمية الرياضة والدور الاجتماعي والثقافي للأندية، وأنها من أهم الوسائل لتقارب الشعوب وتعاونها.