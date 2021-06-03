اوحيدة يقترح إضافة بنود جديدة لجدول أعمال مؤتمر برلين 2

اقترح عضو مجلس النواب مصباح اوحيدة إضافة بنود جديدة لجدول أعمال مؤتمر برلين 2 المقرر في 23 يونيو الجاري.

وقال اوحيدة في تغريدة له بموقع “تويتر” “وفق تصريحات وزير الخارجية الألماني (هايكو ماس) إنه سيتناول الانتخابات وخروج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية” مضيفا “نامل إضافة جمع الأسلحة والمصالحة الوطنية الشاملة وتكون لهما الأولوية فمسألة الانتخابات محسومة 24 ديسمبر” مردفا “الحديث ليبيا ما بعد الانتخابات”.

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وكانت وزارة خارجية ألمانيا أعلنت أن مؤتمر برلين 2 سيعقد للمرة الأولى بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية مبينة أنه يهدف لتقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير 2020 كما سيتم التركيز على مناقشة الخطوات التالية نحو تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد وينصب التركيز على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر كما يبحث المؤتمر انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وستكون هناك أيضًا خطوات لتوحيد قوات الأمن الليبية.