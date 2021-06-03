حفتر يلتقي في الرجمة أعضاء بمجلس النواب

استقبل القائد العام للجيش خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة أعضاء بمجلس النواب بحسب مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وشارك في اللقاء النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة والنواب يوسف العقوري وطلال الميهوب وإدريس عبدالله المغربي وزايد هدية وسلطنة المسماري وعيسى العريبي وعبدالهادي الصغير والصالحين عبدالنبي الغيثي وسعيد اسباقة.

وكان حفتر التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في مقر القيادة العامة بالرجمة لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.