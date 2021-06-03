الكوني: عـذراً فائز السراج كلُّ منّا “فائز السراج”

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، “عـذراً فائز السراج كلُّ منّا فائز السراج”.

التغريدة جاءت في ظل التقارير عن تفاقم الخلافات مع الحكومة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

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