الكوني: عـذراً فائز السراج كلُّ منّا “فائز السراج”

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، “عـذراً فائز السراج كلُّ منّا فائز السراج”.
التغريدة جاءت في ظل التقارير عن تفاقم الخلافات مع الحكومة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
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قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، “عـذراً فائز السراج كلُّ منّا فائز السراج”.
التغريدة جاءت في ظل التقارير عن تفاقم الخلافات مع الحكومة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
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قول عذرا معمر ظنناك الفاسد الوحيد والعوج الوحيد في ليبيا ولكن الذين قد جاءوا بعدك بعدما عينهم الغرب الاستعماري وتركيا كعملاء لهم اتضح انهم أفسد منك وعلي الاقل أنت طردت قواعد المستعمر ونحن منحنا ايطاليا قاعده وتركيا قواعد
الدبيبة التركى يسير فى الاتجاه العكسى وفاشل وغبى بسافر للخارج مع ان هذا من اختصاص المجلس الرئاسى طبقا للبند الثانى من الاتفاق السياسى ولا يسافر الى بنغازى وسبها حيث يعتبرها محتلة من الجيش الوطنى الليبى ويسعى لتحريرها لتكون فى حضن الدولة العثمانية !!!
ارى انه يقصد : كما واجهتك المليشيات وعرقلت عملك . ولم تتمكن من اخضاعها مع انك تمثل السلطة العليا . فقد فشلنا نحن كذلك .
قبح الله المليشيات وانصاها
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