مجلس الأمن يُمدد عمل بعثة “إيريني” قبالة ليبيا

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة بشأن متابعة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، قرر خلالها تمديد عمل بعثة مراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا “إيريني”.

وأيد القرار الجديد الذي يحمل رقم (2579) لسنة 2021 وأعدته المملكة المتحدة، أعضاء مجلس الأمن بالإجماع.

وفي شهر مارس الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي مهمة “إيريني”، حتى شهر مارس 2023.

يُذكر أن عملية “إيريني” كشفت، في آخر تقرير لها، أنها قامت بمراقبة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية، و25 مطارًا ومهبطًا، وما يقرب من 200 رحلة جوية يشتبه في أنها تحمل شحنات عسكرية من وإلى ليبيا.

وأعلن قائد “إيريني” الأدميرال فابيو أجوستيني، في وقت سابق، أن العملية الجوية والبحرية الأوروبية، تعمل يومًا بعد يوم من أجل الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط، وأنها على مسافة متساوية من الأطراف في ليبيا.

وأضاف أجوستيني، أن عملية إيريني هي جزء من العملية السياسية التي أفسحت الطريق مع مؤتمر برلين للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لإنهاء الأزمة في ليبيا.

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