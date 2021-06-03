الكوني يقدم اعتذارا مبهما لرئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج

قدم نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الخميس، اعتذارا مبهما لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، في تغريدة مقتضبة نشرها اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع «تويتر».

وكتب الكوني في تغريدته «عذرا فائز السراج، فكل منا فائز السراج». ولم تتضمن التغريدة أي تفاصيل بالخصوص.

– الكوني يعلن أسباب استقالته من المجلس الرئاسي

وشغل موسى الكوني عضوية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة منذ تأسيسه بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يوم 17 ديسمبر 2015 إلى أن قدم استقالته في الثاني من يناير 2017، مبرراذ ذلك بفشل المجلس في القيام بمهامه واستحالة تطبيق الاتفاق السياسي وفشله في إدارة الدولة.

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