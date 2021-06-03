أكد الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس, خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بتونس, حضرته “بوابة افريقيا الإخبارية, أن اللقاء المشترك تطرق إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية, من بينها الملف الليبي.

وأوضح كاستيكس هذا السياق أنه تم تناول الملف الليبي خلال اللقاء مع المشيشي, مؤكدا أن تونس وفرنسا تعملان بشكل وثيق في إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة لدعم عملية إعادة الاستقرار في ليبيا مبينا أن ذلك موضوع حيوي لأمن تونس وتنميتها.

كما أوضح رئيس الوزراء الفرنسي أنه تم التطرق إلى الوضع في الشرق الأوسط, مؤكدا أن فرنسا وتونس عملتا من أجل وقف دوامة العنف الذي شهدته المنطقة خلال الشهر الماضي.