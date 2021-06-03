الأمم المتحدة تعلن أبرز ملفات مؤتمر “برلين 2”

أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى ليبيا يان كوبيش سيشاركان في مؤتمر برلين 2 بشأن الأزمة الليبية المزمع عقده أواخر الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن غوتيريش سيوجه كلمة في المؤتمر عبر خاصية الفيديو كونفرانس في حين سيشارك كوبيش شخصيا في أعماله.

وأضاف دوجاريك أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة لتقييم الوضع الحالي في ليبيا وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وأن ملفات انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وكذلك الخطوات الواجب اتخاذها نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية الرئيسية، ستكون محور أعمال المؤتمر الذي دعي إليه أيضا المغرب بعد أن تم استبعاد مشاركته في نسخته الاولى عام 2020 بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وبرلين.

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