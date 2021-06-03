ألمانيا تدعو المغرب لحضور «مؤتمر برلين2» حول ليبيا

قالت جريدة «هيسبريس» المغربية، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الألمانية وجهت دعوة إلى الرباط من أجل المشاركة في مؤتمر «برلين 2» الذي ينعقد في 23 يونيو الجارين معتبرة أنها «خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر بين الرباط وبرلين»؟

واستضافت ألمانيا في 19 يناير 2020 مؤتمرا دوليا حول ليبيا لكن لم توجه دعوة المشاركة إلى المغرب، وهو ما أثار حينها غضب الرباط التي عبرت عن استنكارها من محاولة ألمانيا «محاربة الدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دوره في الملف الليبي».

وأضافت «هيسبريس» أن المصادر الدبلوماسية في الرباط ما توضح ما إذا كان المغرب قرر المشاركة أو مقاطعة هذا المؤتمر الدولي، مضيفة أن الوقت مازال مبكراً لإعلان قرار رسمي في هذا الصدد.

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وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيان أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو الجاري، لبحث سبل استقرار البلاد، ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وشارك في مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، الذي انعقد بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كل من الإمارات العربية المتحدة والجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

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